Мурманский областной драматический театр отправляется на гастроли в в Великие Луки

Лидия Думать о дочери надо было когда миллионы складывала в карманы. А то и рассчитывала на то, что дадут отсрочку, как матери несовершеннолетнего ребенка. А теперь сляпали слезливый репортаж. Ах, какая она Комментарий к новости: СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Дело Макаровой: точка ещё не поставлена»

Алексей Возвращаясь к сказанному ранее. Коль редакция так активно включилась в поиск истины в отношении преступления Макаровой и наказания. Какова судьба уворованных денег? Вернула ли госпожа Макарова эти ден Комментарий к новости: СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Дело Макаровой: точка ещё не поставлена»