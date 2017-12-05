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Мурманская область. Арктика05.12.17 09:02

Мурманский областной драматический театр отправляется на гастроли в в Великие Луки

С 7 по 10 декабря артисты Мурманского областного драматического театра отправятся на гастроли в г. Великие Луки.

Впервые на сцене Великолукского драматического театра  мурманские театралы покажут четыре спектакля: музыкальную сказку «Чудеса на змеином болоте», мелодраму «Будем жить как боги?..», комедию «Палата бизнес-класса» и детектив «Сочельник в Манхэттене».

В спектаклях заняты: заслуженные артисты России Александр Водопьянов, Сергей Гронский, Валерий Журавлев; артисты – Алексей Воронин, Глеб Глебов, Елена Головина, Юлия Денежкина, Мария Лобова, Наталья Поземина, Алексей Худяков, Тамара Шагвалеева, Ксения Ширина, Оксана Шпеко, Андрей Шпеко, Ольга Заяц, Алексей Кинк, Александр Покатнев, Ирина Рыдзелева, Юлия Гусарова, Олеся Трум, Владимир Равданович.

 

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