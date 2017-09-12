Мурманская область. Арктика12.09.17 07:32
Мурманский областной драматический театр покажет юным ковдорчанам спектакль «Бременские музыканты»
14 сентября в 15.00 на сцене Городского Дворца культуры г.Ковдора состоится показ спектакля для детей «Бременские музыканты». Юные зрители увидят сказку по мотивам братьев Гримм о бродячих бременских музыкантах и их необыкновенных, очень опасных и веселых приключениях.
Режиссер-постановщик - Никита Ковалев. В спектакле заняты: заслуженный артист России Валерий Журавлев; артисты Наталья Боброва, Сергей Валиков, Юлия Васькова, Ольга Вирту, Алексей Воронин, Глеб Глебов, Сергей Горбунов, Юлия Гусарова, Алексей Кинк, Мария Лобова, Андрей Шпеко, Екатерина Сенченко, Алексей Худяков.
Комментарии
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-Нам интересно Ваше мнение06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 452 человека
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Последние комментарии
Katrin
12.09.17 10:57
Соло Навального - интересно послушать неудачника.
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Нина
12.09.17 10:45
Интересно, а корреспондент понимает, что мужчины и женщины соревнуются раздельно (как и во всех видах спорта)? Это я про фразу, что девушка, приплывшая первой "замкнула тройку призеров")))))
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FynjyT
12.09.17 09:07
А к чему он нас будет звать - к вечной борьбе с коррупцией? Так об этом православная церковь уже тысячи лет убеждает нас в этом, а воз и ныне там. Ехал бы он дальше на север, проку больше было бы.
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