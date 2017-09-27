Мурманский областной драматический театр приглашает северян на гастрольный киноконцерт-спектакль «Возможная встреча»

Я думаю, что наш предприимчивый народ и из этого тупика выход найдёт. Например, закон не запрещает получать зарплату в кассе предприятия наличными, кто-то ещё перейдёт на "серую" и "чёрную" схемы пол

Иван Кирьянович

Заверения, что "новая система должна как минимум снизить число ошибок" меня как-то настораживает. Получается, что они будут, а то что они есть уже много было публикаций, что люди оставались без средст