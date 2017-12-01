Мурманский областной драматический театр приглашает северян на гастрольный спектакль «Колесо фортуны»

5 и 6 декабря в Мурманском областном драматическом театре состоится показ гастрольного спектакля «Колесо фортуны». Это остроумная сатирическая комедия по культовому роману Юрия Полякова «Козлёнок в молоке».

Все начинается с необычного пари и становится смешной историей про мнимого писателя, ненаписанный роман и вполне реальную литературную премию. Подвыпившие в Доме литераторов писатели спорят – можно ли с помощью PR-технологий «из никого» сделать великого писателя? Возможно ли, чтобы полуграмотный работяга со стройки превратился в гениального богемного писателя-авангардиста? Вот он - золотой час имиджмейкера, но наступает момент, когда что-то выходит из-под контроля.

В спектакле заняты артисты: Глафира Тарханова, Анатолий Руденко, Евгений Сидихин, Иван Жидков, Валентина Мазунина, Максим Важов, Павел Майков.