Мурманский областной драматический театр приглашает северян на гастрольный спектакль «Неоконченный роман»

13 декабря в Мурманском областном драматическом театре (состоится показ гастрольного спектакля «Неоконченный роман» (г.Москва).

Известные артисты Мария Порошина и Ярослав Бойко, покорившие зрителей в сериале «Всегда говори всегда», впервые вместе на сцене. Они представят историю о двух взрослых успешных людях со своими скелетами в шкафу, в котором при форс-мажоре можно быстренько спрятать любовника или любовницу. Встречи в скрытом от посторонних глаз отеле для уединения и разговоров по душам, но за пределами гостиничных стен у каждого есть своя жизнь, семьи, дети, и все на самом деле не так просто, как кажется. Герои спектакля расскажут зрителям, как сложно найти свою любовь и как важно её сохранить.

Режиссер-постановщик – Наталья Булыгина. В спектакле заняты артисты: Мария Порошина и Ярослав Бойко.