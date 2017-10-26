Мурманская область. Арктика26.10.17 15:18
Мурманский областной драматический театр приглашает северян на встречу с писателем и драматургом Юрием Поляковым
28 октября в 17.30 в Мурманском областном драматическом театре (г. Мурманск, пр. Кольский, д.131а) состоится встреча с писателем Юрием Поляковым.
Юрий Поляков - российский писатель, поэт, драматург, киносценарист. Его пьесы и инсценировки прозы широко ставятся в России и за рубежом. По его произведениям на сцене Мурманского областного драматического театра поставлены два спектакля: «Одноклассники» и «…Будем жить как боги?..».
Юрий Михайлович встретится с творческой интеллигенцией, знатоками и любителями театра, ответит на вопросы, а после просмотра спектакля «…Будем жить как боги?..» поделится своими впечатлениями о постановке заслуженного деятеля искусств России Султана Абдиева.
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