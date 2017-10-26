Мурманский областной драматический театр приглашает северян на встречу с писателем и драматургом Юрием Поляковым

28 октября в 17.30 в Мурманском областном драматическом театре (г. Мурманск, пр. Кольский, д.131а) состоится встреча с писателем Юрием Поляковым.

Юрий Поляков - российский писатель, поэт, драматург, киносценарист. Его пьесы и инсценировки прозы широко ставятся в России и за рубежом. По его произведениям на сцене Мурманского областного драматического театра поставлены два спектакля: «Одноклассники» и «…Будем жить как боги?..».

Юрий Михайлович встретится с творческой интеллигенцией, знатоками и любителями театра, ответит на вопросы, а после просмотра спектакля «…Будем жить как боги?..» поделится своими впечатлениями о постановке заслуженного деятеля искусств России Султана Абдиева.