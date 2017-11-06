Мурманский областной драматический театр приглашает юных северян на спектакль «Ищи ветра в поле»

8 ноября артисты Мурманского областного драматического театра подарят юным северянам спектакль «Ищи ветра в поле».

Пьеса написана по мотивам русских народных сказок. На шумной ярмарке дает представление веселый балаган. Два бойких скомороха рассказывают историю о бедных стариках и волшебнике Ветре. Герои сказки – простодушные Дед и Бабка сталкиваются с несправедливостью и обманом. На помощь им приходит честный, смелый и добрый Ветер. И, конечно, зло, жадность, коварство будут наказаны, и воцарятся мир и радость.

Режиссер-постановщик - Никита Ковалев. В спектакле заняты: заслуженные артисты России – Александр Водопьянов, Сергей Гронский, Валерий Журавлев, а также артисты – Владимир Вагайцев, Алексей Воронин, Глеб Глебов, Елена Головина, Алексей Кинк, Владимир Равданович, Наталья Поземина, Алексей Худяков, Ксения Ширина, Андрей Шпеко и Оксана Шпеко.