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Мурманская область. Арктика15.06.17 08:34

Мурманский областной драматический театр закрывает театральный сезон

Завтра в 19.00 в Мурманском областном драматическом театре состоится закрытие 78-го театрального сезона. В этот вечер зрители увидят спектакль «…Будем жить как боги?..». Премьера спектакля с большим успехом прошла  в театре 6 и 7 апреля.

Спектакль поставлен по пьесе Юрия Полякова – одного из самых известных современных российских писателей. Это вторая пьеса автора, к которой обращается главный режиссер театра заслуженный деятель искусств России Султан Абдиев.

Пьеса правдивая и острая. Как определил Юрий Поляков, «о столкновении поколений и их страстей». Главные герои спектакля – члены семьи Гаврюшиных, чей привычный мир рушится с появлением нового ученика Веры Николаевны - Артема Бударина, самородка, сибиряка, бывшего спецназовца. Энергичный, способный и успешный Артем, непохожий на обычное окружение домочадцев, очень заинтересовал и Веру Николаевну, и ее дочь Алену.

В спектакле заняты актеры: Юлия Денежкина, Ольга Заяц, Алексей Кинк, Мария Лобова, Александр Покатнев, Владимир Равданович, Ирина Рыдзелева, Алексей Худяков.

 

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