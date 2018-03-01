Мурманская область. Арктика01.03.18 07:00
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает на представление «Вот это ЦИРК!»
3 марта в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится представление «Вот это ЦИРК!».
Мурманчанам и гостям города свое искусство продемонстрируют юные эквилибристы, жонглеры, воздушные гимнасты, акробаты и артисты оригинального жанра из цирка «Комплимент».
«Комплимент» – коллектив особенный. Выступления юных циркачей всегда красочное, незабываемое зрелище, не оставляющее никого равнодушным. Цирковые артисты – это всегда завораживающая, уникальная демонстрация человеческих возможностей.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Нам интересно Ваше мнение18.02.18: Как изменится наша жизнь после 18 марта, когда мы выберем Президента РФ?Проголосовало: 425 человек
-
Последние комментарии
ФунтиК
01.03.18 07:42
Для злопыхателей и оптимистов, надеющихся на возможность наведения порядка в закрытых системах силовых структур России, приведу лишь кусочек из официального выступления В.А. Колокольцева на расширенно
Комментарий к новости:Служебную проверку проведут в УМВД России по Мурманской области
Олег
01.03.18 04:11
Только что посадить таких тяжко. Знают что прятать, и как. Расстрел пора таким, с конфискацией имущества у всех членов семьи.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
Семен
01.03.18 00:28
Начнем с того, что при Федотове таких премий и не было. Что он мог дать. Сняткова действительно не умела говорить, только орать и причем благим матом. Что уже показывало, какой руководитель. Разобрать
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
-
Календарь
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире08:00«Международные новости». Информационная программа08:30Новости. Информационная программа.09:00«Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса». Художественный сериал (12+)
-PRO ДеньгиВот и стали мы снова бедней…-PRO ВалютуКурс доллара подскочил на 70 копеек, а евро вырос почти на 25 копеек-PRO ЭнергетикуВ Мурманской области в 2017 году производство пара и горячей воды выросло на 2,8%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 1 марта-PRO Нефть и газ«Роснефть» бурение на шести участках в Баренцевом море планирует начинать после 2020 года-PRO ЗаконыСовет Федерации одобрил закон о приравнивании МРОТ к прожиточному минимуму