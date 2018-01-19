Мурманский областной художественный музей и Городской историко-краеведческий музей Полярного подписали соглашение о сотрудничестве

В Культурно-выставочном центре Русского музея состоялось торжественное подписание Договора о сотрудничестве и совместной деятельности Мурманского областного художественного музея и Городского историко-краеведческого музея города Полярного.

«Включение историко-краеведческого музея города Полярный в единое виртуальное музейное культурное пространство Государственного Русского музея через Мурманский областной художественный музей – это новые возможности, в первую очередь, для жителей ЗАТО Александровск, для музейщиков. Каждая такая новая возможность в реализации государственной культурной политики – это тот элемент нового качества жизни, о котором постоянно говорят и президент Российской Федерации, и губернатор Мурманской области. Поздравляю всех нас с этим событием», – подчеркнул председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов.

Из Санкт-Петербурга коллег из Мурманска и Полярного приветствовал заведующий отделом «Российский центр музейной педагогики и детского творчества», доктор педагогических наук, лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства, профессор Борис Столяров.

После торжественной части подписания договора сотрудники Мурманского областного художественного музея рассказали гостям-педагогам о методике работы на постоянной тактильной экспозиции «Скульптура», провели для детей из художественных школ ЗАТО Александровск музейный урок по выставке «Народный костюм в семейных традициях» и познакомили с отделом Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея».

Совместная деятельность музеев будет способствовать развитию культурного туризма на территории Кольского Заполярья, обеспечит доступ к культурным ценностям и информационным ресурсам, в том числе и Русского музея – крупнейшей сокровищницы отечественного изобразительного искусства.

В ближайшие планы Городского историко-краеведческого музея Полярного после подписания соглашения входит посещение онлайн-лектория, транслирующегося в Культурно-выставочном центре Русского музея, организация видеоабонемента «Судьба художника в кинематографе», который уже не первый год пользуется успехом у посетителей Мурманского областного художественного музея, посещение специальных мероприятий и экскурсий.