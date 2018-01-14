Мурманский областной художественный музей и Городской историко-краеведческий музей Полярного развивают сотрудничество

16 января в Культурно-выставочном центре Русского музея состоится торжественное подписание Договора о сотрудничестве и совместной деятельности Мурманского областного художественного музея и Городского историко-краеведческого музея города Полярного. Открытие Культурно-выставочного центра Русского музея в Мурманске вывело на новый уровень сотрудничество между музеями.

Жители и гости двух городов познакомятся с новыми выставочными проектами и образовательными программами, а также смогут принять участие в культурно-просветительских проектах и мероприятиях. Совместная деятельность музеев поспособствует развитию культурного туризма на территории Кольского Заполярья, обеспечит доступ к культурным ценностям и информационным ресурсам, в том числе и Русского музея – крупнейшей сокровищницы отечественного изобразительного искусства.

В ближайшие планы Городского историко-краеведческого музея города Полярного после подписания соглашения входит посещение онлайн-лектория, транслирующегося в Культурно-выставочном центре Русского музея, организация видеоабонемента «Судьба художника в кинематографе», который уже не первый год пользуется успехом у посетителей Мурманского областного художественного музея, а также посещение специальных мероприятий и экскурсий.