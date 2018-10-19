Мурманская область. Арктика19.10.18 14:08
Мурманский областной художественный музей начинает цикл творческих встреч с мурманскими художниками «С любовью к Северу»
20 октября в 17.00 в главном здании Мурманского областного художественного музея в рамках работы выставки произведений художников Северо-Западного федерального округа «Российский Север» состоится встреча с Александром Феофилактовым, заслуженным художником России, членом Союза художников России, живописцем, председателем Мурманской организации ВТОО «Союз художников России».
Гости музея узнают о том, как создавались работы, представленные на выставке. Также известный художник подробно расскажет о своем творчестве, поделится планами на будущее.
Мероприятие открывает цикл творческих встреч с мурманскими художниками «С любовью к Северу», которые будут проходить в Мурманском областном художественном музее до 18 ноября.
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