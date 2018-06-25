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Мурманская область. Арктика25.06.18 12:41

Мурманский областной художественный музей обзавёлся новенькими часами

26 июня в 12.00 в главном здании Мурманского областного художественного музея состоится запуск часов, установленных на западном его фасаде.

Напомним, что при строительстве здания бывшего Транспортного потребительского общества в 1927 году (в настоящее время – здание Мурманского областного художественного музея) на западном его фасаде были размещены часы. Установленный при реконструкции сооружения в 1987-1989 годах новый часовой механизм через несколько лет вышел из строя.

В 2017 году руководство музея приняло решение заказать новые часы, которые смогут работать при температурах от -50° до +40° и при высокой влажности.

17 мая часы были привезены в главное здание Мурманского областного художественного музея. Они были изготовлены в Казани часовым заводом «Наше время». Циферблат диаметром 180 сантиметров с арабскими цифрами, автоматической корректировкой времени и подсветкой. Благодаря подсветке, узнать время можно не только днем, но и в темное время суток, что особенно актуально для нашего края. От боя решено отказаться, чтобы не доставлять неудобства жителям ближайших домов.

На данный момент часы смонтированы, осталось завершить пусконаладочные работы.

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