Мурманский областной художественный музей отметил 30-летие

Юбилейное мероприятие состоялось в отделе Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея». Поздравить самый молодой художественный музей в России и единственный – в Заполярье пришли художники, сотрудники учреждений культуры Мурманска и области, представители Мурманского центра коренных малочисленных народов Севера, друзья музея. Музей изобразительных искусств Республики Карелия прислал видеопоздравление.

Друзья музея преподнесли творческие подарки – выступил хор воспитанников Детской музыкальной школы № 5 города Мурманска, прозвучали музыкальные композиции в исполнении преподавателя Мурманского колледжа искусств Марии Макаровой, артистки Мурманской областной филармонии и актрисы кукольного театра Екатерины Ефремовой, с монологом выступил воспитанник Детской театральной школы города Мурманска.

Музей поприветствовали министр культуры Мурманской области Евгений Гоман, первый заместитель руководителя аппарата Мурманской областной Думы Дмитрий Костюкевич, генеральный консул Норвегии в Мурманске Эрик Сведал, один из инициаторов создания Мурманского областного художественного музея Владимир Горячкин.

Сотрудники Мурманского областного художественного музея не только принимали поздравления, но и сами подготовили приятные сюрпризы для гостей вечера. В ходе мероприятия состоялась праздничная лотерея, участники которой выиграли билеты на бесплатное посещение музея в течение года, на посещение фондов музея, а также авторской экскурсии директора художественного музея Ольги Евтюковой на выставке «Карл Брюллов и его ученики».