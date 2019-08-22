Мурманский областной художественный музей представляет проект «Дом художника. История Ёльк»

В отделе Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» в рамках проекта «Дом художника. История Ёльк» открылась выставка Екатерины Кузнецовой «Вторая. Эмоции. Ёльк».

С приветственным словом на торжественном открытии выступил председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов. Он напомнил, что проект «Дом художника. История Ёльк» реализуется в рамках инициированного врио губернатора Андреем Чибисом Плана 100 шагов правительства Мурманской области и призван поддержать современное искусство и молодых авторов, дать возможность экспонировать свои работы в выставочных пространствах областных музеев.

Гостей выставки приветствовала старший научный сотрудник отдела фондов Мурманского областного художественного музея Ольга Кузьминых.

В ходе торжественного открытия Екатерина Кузнецова подробно рассказала об истории создания своих работ. Выставка разделена на две части. В первой посетители могут познакомиться с творчеством Екатерины, проследить ее творческий путь с 2015 по 2018 год. Во второй части экспозиции представлена интерьерная живопись, где использованы более современные материалы.

Екатерина Кузнецова занимается современным искусством и интерьерной живописью, пишет абстракции в технике флюид арт (жидкий акрил), резин арт (эпоксидная смола), а также создает фактурные (объемные) картины, используя каменную, стеклянную крошку и полудрагоценные камни. Свои картины художница создает под творческим псевдонимом «Ёльк».

По окончании мероприятия зрители вместе с художником создали живописное полотно, тем самым прикоснувшись к таинству рождения произведения.

Выставка будет работать по 1 сентября включительно.