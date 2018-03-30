Мурманский областной художественный музей приглашает на День семейного отдыха «Птицы нашего края»

31 марта в Мурманском областном краеведческом музее пройдёт День семейного отдыха «Птицы нашего края», приуроченный к празднованию Международного дня птиц.

В рамках экскурсии в экспозициях «Ландшафт зоны северной редкостойной тайги» и «Ландшафт тундры» сотрудник музея расскажет посетителям о птицах, обитающих на территории Кольского полуострова, в том числе, о самых таинственных и сказочных пернатых леса – совах, о птицах-рекордсменах – полярных крачках и лебедях-кликунах.

Гости узнают историю создания Кандалакшского заповедника – одного из крупнейших резерватов Мурманской области.

В заключение мероприятия по традиции будет проведён тематический мастер-класс под названием «Пернатые друзья».

День семейного отдыха «Птицы нашего края» проводится в рамках акции «Всей семьей в музей». Главными целями мероприятия являются популяризация краеведения и развитие творческих способностей у представителей младших возрастных групп.