Мурманский областной художественный музей приглашает на выставку «По земле Кольской». Графика Виталия Бубенцова»

2 февраля в Мурманском областном художественном музее состоится открытие выставки «По земле Кольской». Графика Виталия Бубенцова». На выставке «По Земле Кольской» представлены графические работы. Художник изображает родные места: Кольский залив, сопки, отвесные скалы, живописные озёра и бурные реки, старинные поморские села Варзугу и Ковду.

Всего в экспозиции будет представлено около 50 работ художника.

Виталий Бубенцов – заслуженный художник России, член Союза художников России, член международной ассоциации изобразительных искусств АИАТ ЮНЕСКО.

Произведения художника находятся в Мурманском областном художественном музее, Мурманском областном краеведческом музее, в фондах Дирекции выставок Союза художников России и Министерства Культуры Российской Федерации, а также в художественных музеях Минска, Риги, Пскова, Вологды, Москвы и в частных коллекциях в России и за рубежом.

Виталий Бубенцов — художник, работающий в разных жанрах: тематические полотна, портреты, пейзажи и натюрморты, выполненные в различных техниках.

Выставка будет работать до 4 марта 2018 года.