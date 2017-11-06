Мурманский областной художественный музей приглашает на выставку юных апатитских художников

8 ноября в Мурманском областном художественном музее начнёт работу выставка «Умиление. Автопортрет с мамой», которая входит в выставочно-образовательный проект «История искусства в картинках» Детской галереи г. Апатиты.

В экспозиции будет представлено около 15 автопортретов юных художников со своими мамами. Перед тем, как начать работу, ребята внимательно изучали древнерусскую икону, особенно образ Богоматери, прижимающей к себе младенца. Они отметили отличительную особенность этого изображения - жест ласки и нежности, понятный и близкий каждому человеку.

Выставка будет работать до 3 декабря.