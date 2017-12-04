Мурманский областной художественный музей приглашает на выставку юных апатитских художников

6 декабря в Мурманском областном художественном музее начнёт работу выставка-проект «Русское православное зодчество: храмы России» Детской галереи г. Апатиты.

Детская галерея г. Апатиты завершает 2017 год выставкой, посвященной русскому православному зодчеству. Она экспонируется в рамках художественно-образовательного проекта «Диалог культур», который на этот раз обращен к отечественному культурному наследию.

На выставке будет представлено около 20 работ юных художников, посвященных храмам России.

Выставка будет работать до 31 декабря.