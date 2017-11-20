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Мурманская область. Арктика20.11.17 08:35

Мурманский областной художественный музей приглашает северян на мини-выставку, посвящённую Бартоломе Эстебану Мурильо

22 ноября в Мурманском областном художественном музее начнёт работу мини-выставка из коллекции «Дар Нади Леже», посвящённая 400-летию со дня рождения ведущего испанского живописца «Золотого века», главы севильской школы Бартоломе Эстебану Мурильо.

На выставке будет представлена факсимильная репродукция картины Мурильо «Девушка и её дуэнья», выполненная французскими фирмами. Техника её изготовления сложна, так как сочетает типографский способ с ручной доработкой. Репродукция с предельной точностью передаёт индивидуальные художественные качества оригинала, его материал, фактуру, почерк мастера, нюансы цвета и даже характер мазка.

Выставка будет работать до 24 декабря.

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