Мурманский областной художественный музей приглашает северян на презентацию книги «Орнамент во дворцах Русского музея»

20 марта в Культурно-выставочном центре Русского музея состоится презентация книги «Орнамент во дворцах Русского музея». Автор издания – Анна Векслер, член Союза художников России, кандидат педагогических наук, доцент кафедры художественного образования и декоративного искусства Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

В настоящем издании, которое может быть использовано как учебно-методический материал при подготовке и проведении музейно-педагогических занятий, орнамент рассматривается и как вид декора в архитектуре, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, и как важный элемент художественного образования.

Особое внимание уделяется многообразию художественно-пластических форм, материалов и техник исполнения орнаментов в зданиях Русского музея: Строгановском, Мраморном, Михайловском дворцах и Михайловском замке. Издание включает в себя словарь используемых терминов, список литературы и иллюстрации.

Издание будет интересно преподавателям и учащимся детских художественных школ, студентам профильных факультетов и всем, кто интересуется историей и архитектурными особенностями зданий Русского музея.