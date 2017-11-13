Мурманская область. Арктика13.11.17 07:27
Мурманский областной художественный музей приглашает северян на выставку «День матери»
15 ноября в Мурманском областном художественном музее начнёт работу выставка живописи и графики из собрания музея «День матери».
В экспозиции будут представлены 10 живописных и графических работ из фондового собрания музея, выполненных в разных техниках: линогравюра, офорт, литография. Все произведения, объединенные темой детства и материнства, были созданы во второй половине XX века. Авторы представленных работ: Евгения Эвенбах, Ярослав Манухин, Ювеналий Коровин, Илларион Голицын, Анатолий Бородин и Герда Шмидт-Панкнин.
Выставка будет работать до 3 декабря.
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