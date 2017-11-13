Мурманский областной художественный музей приглашает северян на выставку «День матери»

15 ноября в Мурманском областном художественном музее начнёт работу выставка живописи и графики из собрания музея «День матери».

В экспозиции будут представлены 10 живописных и графических работ из фондового собрания музея, выполненных в разных техниках: линогравюра, офорт, литография. Все произведения, объединенные темой детства и материнства, были созданы во второй половине XX века. Авторы представленных работ: Евгения Эвенбах, Ярослав Манухин, Ювеналий Коровин, Илларион Голицын, Анатолий Бородин и Герда Шмидт-Панкнин.

Выставка будет работать до 3 декабря.