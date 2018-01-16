Мурманский областной художественный музей приглашает северян на выставку графики и керамики Вероники Вологжанниковой

18 января в Культурно-выставочном центре Русского музея начнёт работу выставка графики и керамики Вероники Вологжанниковой.

В экспозиции под названием «Фрагменты» будет представлено 40 графических и керамических работ автора. Вероника Вологжанникова родилась в 1988 году в городе Мурманске. В 2005 году окончила Детскую художественную школу, в 2009 году начала педагогическую деятельность в родной художественной школе, а в 2011 году окончила Мурманский государственный гуманитарный университет. Дебютировав в 2009 году на открытой конкурсной выставке молодых художников «Точка росы», она ярко заявила о себе, став постоянным участником, многократным призёром и победителем конкурсных выставок в 2009-2016 гг.

Работы художницы ежегодно экспонируется на городских и областных выставках «Заполярье», «Молодёжь Мурмана», «Плакат молодых художников», проходящие в залах Мурманского областного художественного музея. Вероника является участником многих региональных, всероссийских и международных выставок и арт-проектов. Её произведения находятся в собраниях Мурманского областного художественного музея и частных коллекциях в России и Норвегии.

Выставка будет работать до 18 февраля.