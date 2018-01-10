Мурманский областной художественный музей приглашает северян на выставку «Игра цвета»

С 11 января в Культурно-выставочном центре Русского музея начнёт работу выставка «Бисероплетение Надежды Гвоздюк. К юбилею автора». На первой персональной выставке мастера бисероплетения Надежды Евгеньевны Гвоздюк будет представлено более 50 работ.

С бисером Надежда Евгеньевна работает с 2008 года, первые навыки получила на курсах в Доме культуры Ленинского округа города Мурманска. Она является активным членом клуба «Бисерное сияние» Мурманского художественного музея, а также занимается вязанием и вышивкой. В искусстве бисероплетения, по признанию Надежды Евгеньевны, ее привлекают безграничные возможности работы с цветом и формой, которые дает этот материал. Владение различными техниками работы с бисером дают мастеру свободу в творческом воплощении своих замыслов, особенно в создании украшений из бисера.

Выставка будет работать до 18 февраля 2018 года.