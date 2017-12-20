Мурманская область. Арктика20.12.17 09:25
Мурманский областной художественный музей приглашает северян на выставку «Как карты лягут»
22 декабря в Мурманском областном художественном музее состоится открытие выставки «Как карты лягут» из цикла «Простые вещи».
В экспозиции будет представлено около 15 колод игральных карт из частных коллекций. Выставка будет работать до 14 января 2018 года.
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