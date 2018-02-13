Мурманский областной краеведческий музей начинает проект «День с музеем»

В феврале 2018 года в Мурманском областном краеведческом музее стартует проект «День с музеем», в рамках которого будут организованы выездные интерактивные мероприятия для жителей городов и поселков региона. Сегодня для учащихся Минькинской школы-интерната состоится первое выездное мероприятие «Кто такие саамы?».

Воспитанники учреждения узнают о жизни и быте саамов – коренного малочисленного народа Кольского полуострова, посетят виртуальную экскурсию по основной экспозиции музея «Хозяйство и быт саамов в XVIII-XIX веках» и временной выставке «Саамское село Варзино».

Дети познакомятся с самобытными нарядами, традиционными жилищами и предметами быта саамов, узнают о культуре и религиозных верованиях. Учащимся представят уникальные предметы, документы и фотографии из фондов музея и семейных архивов жителей села Варзино, многие из которых имеют полувековую историю.

В завершение мероприятия специалисты музея расскажут о декоративно-прикладном искусстве саамов, об особенностях орнаментов и символическом значении цветов на одежде и предметах быта, а также проведут мастер-класс по изготовлению сувенира с саамским орнаментом.