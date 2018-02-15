Мурманский областной краеведческий музей начинает реализацию уникального культурно-просветительского проекта «День с музеем»

Культурно-просветительский проект «День с музеем» проводится в рамках празднования 80-летия Мурманской области. Его девиз «Музей становится ближе» включает в себя организацию выездных музейных мероприятий для жителей городов и населенных пунктов Мурманской области.

В течение года состоятся передвижные стационарные и виртуальные выставки, музейные занятия, демонстрация учебных интерактивных программ, мастер-классы, мероприятия по изучению истории городов и населенных пунктов и другое.

Первое выездное мероприятие «Кто такие саамы?» состоялось 13 февраля для учащихся школы в с. Минькино. Дети узнали о жизни и быте саамов – коренного малочисленного народа Кольского полуострова, посетили экскурсию по временной выставке «Саамское село Варзино» и виртуальную экскурсию по основной экспозиции музея «Хозяйство и быт саамов в XVIII - начало XIX вв.».

На мероприятии воспитанникам школы рассказали о предметах саамской одежды. Женская рубаха - юпа, созданная руками известной саамской мастерицы Анастасии Елисеевны Мозолевской, каньги – традиционная зимняя саамская обувь из оленьих шкур, шамшура – головной убор замужней женщины.

После рассказов сотрудников музея о декоративно-прикладном искусстве саамов, особенностях орнаментов и символическом значении цветов на одежде и предметах быта дети с удовольствием включились в творческий процесс создания закладки с саамским орнаментом.

Каждая детская работа отличалась от других оригинальным художественным воплощением. Преподаватели школы приняли активное участие в мастер-классе. Дружеская, непринуждённая и творческая атмосфера мероприятия убедила всех участников в необходимости продолжения и развития проекта «День с музеем».