Мурманский областной краеведческий музей открывает в Мончегорске выставку «Олимпийский огонь на Северном полюсе»

4 февраля в Музее истории города Мончегорска начинает работу передвижная выставка «Олимпийский огонь на Северном полюсе» Мурманского областного краеведческого музея.

Информационные планшеты расскажут о том, как олимпийский огонь побывал на Северном полюсе. Выставка была подготовлена ФГУП «Атомфлот» и передана в Мурманский областной краеведческий музей на постоянное хранение. Автор фотографий – Валерий Василевский.

Эстафета Олимпийского огня начала свой путь из Москвы 7 октября 2013 года. За всю историю Олимпийских зимних игр эстафета Олимпийского огня «Сочи-2014» стала самой продолжительной. Олимпийский огонь зажегся на Северном полюсе. В самое сердце Арктики его доставил крупнейший в мире атомный ледокол Росатомфлота «50 лет Победы».

В месте, где сходятся все меридианы и часовые пояса, финальный факелоносец арктического этапа эстафеты олимпийского огня заслуженный исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров зажег чашу в окружении факелоносцев, держащих в руках флаги своих стран – участниц Арктического совета. Олимпийский праздник в сердце Арктики завершился ярким лазерным 3D шоу.

Выставка работает до 25 февраля.