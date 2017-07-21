Мурманский областной краеведческий музей покажет учебные интерактивные программы, посвященные Кольскому краю
23 июля в Мурманском областном краеведческом музее состоятся демонстрации учебных интерактивных программ. В 14.00 состоится демонстрация программы «Природа Мурманской области», а в 16.00 – «История Мурманска».
Фильм «Природа Мурманской области» познакомит посетителей с географическим положением, климатом, водоемами, полезными ископаемыми, растительным и животным миром, природоохраняемыми территориями нашего региона.
Фильм «История Мурманска» расскажет о главных вехах истории столицы Кольского Заполярья с момента его основания до настоящего времени.
Учебные программы разработаны на основе фотографий, документов, хроники и видеоматериалов из фондов Мурманского областного краеведческого музея, Государственного архива Мурманской области.
После просмотра фильмов все желающие смогут проверить полученные знания с помощью специального интерактивного приложения.