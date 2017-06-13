Мурманский областной краеведческий музей познакомит жителей Умбы с заповедными местами Кольского полуострова

13 июня в Музее наскального искусства «Петроглифы Канозера» начнёт работу передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Заповедные места Кольского полуострова», посвященная Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий в России.

Выставка познакомит посетителей с особо охраняемыми природными территориями Мурманской области. На планшетах представлена информация о заповедниках, заказниках, памятниках природы, расположенных на Кольском полуострове.

Гости музея узнают о местоположении уникальных территорий нашего края, функциях и объектах животного мира, для охраны которых они были созданы. Посетители увидят уникальные памятники природы государственного значения, такие как астрофиллиты горы Эвеслогчорр, залежь Юбилейная, озеро Могильное, не имеющие аналогов в мире.

На выставке будет представлена динамика природоохранной деятельности и информация о недавно созданных охраняемых природных территориях – природном парке «Полуострова Рыбачий и Средний» и заказнике «Кайта».