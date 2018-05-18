Мурманский областной краеведческий музей представляет фотопроект Алексея Щукина «Берегите женщин»

19 мая в 19.00 в Мурманском областном краеведческом музее в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев» состоится торжественное открытие фотовыставки мурманского фотографа Алексея Щукина «Берегите женщин».



Этот фотопроект посвящен 80-летию образования Мурманской области. Героини проекта – мурманчанки самых разных профессий. На выставке будут представлены портреты как заслуженных работниц, так и девушек, только начинающих свой карьерный рост.



На торжественном открытии фотовыставки будут присутствовать все «фотомодели», и посетителям музея представится уникальная возможность увидеть их в жизни, побеседовать лично и узнать, каким был путь мурманчанок в профессию.