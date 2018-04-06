Мурманский областной краеведческий музей приглашает на День семейного отдыха «Пасхальное настроение»

7 апреля в Мурманском областном краеведческом музее в рамках акции «Всей семьей в музей» начнется День семейного отдыха «Пасхальное настроение».

В рамках мероприятия посетителям будет продемонстрирована мультимедийная презентация «Пасха», рассказывающая о происхождении праздника и о главных символах торжества – украшенном яйце как образе зарождающейся жизни и пасхальном зайце как образе плодородия. Гости музея узнают о традициях празднования Пасхи в мире и в России.

Кроме того, посетители познакомятся с выставкой «Пасхальное настроение», на которой представлены лучшие работы международного конкурса-фестиваля декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо – 2018». Гости увидят пасхальные яйца и композиции, которые выполнены в разных техниках: конструирование, вязание, аппликация, коллаж и других.

Мероприятие предназначено для детей дошкольного и младшего школьного возраста, их родителей.

Для взрослой аудитории будет проведен мастер-класс «Пасхальный сувенир» в технике декупаж.