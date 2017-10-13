Мурманский областной краеведческий музей приглашает северян на День открытых дверей

17 октября в Мурманском областном краеведческом музее (г. Мурманск, пр. Ленина, 90) состоится День открытых дверей, приуроченный ко дню рождения музея, которому в этом году исполняется 91 год.

Северяне смогут бесплатно посетить постоянные и временные выставки музея. Музей располагает 12 стационарными экспозициями, в которых рассказывается о природе края, его истории с древнейших времен, в довоенный период и в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Северяне смогут посмотреть также временные выставки: «На дрейфующих льдах Арктики», выставку масштабных моделей, «Василий Теркин», «Поэт, сын земли Кольской».

В экспозиции «Мурманская область в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» посетители музея встретятся с членами группы военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон», которые расскажут о событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на Мурмане. Мурманчане увидят униформу, снаряжение и обмундирование советских воинов.