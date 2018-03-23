Мурманский областной краеведческий музей приглашает северян на выставку «Пасхальное настроение»

26 марта в Мурманском областном краеведческом музее начинает работу мини-выставка «Пасхальное настроение», на которой представлены изделия, участвовавшие в региональном отборочном этапе международного конкурса-фестиваля «Пасхальное яйцо 2018».

На конкурс было прислано более 200 работ, представленных в шести номинациях. Отбор лучших работ проходил в Доме культуры Ленинского округа Мурманска.

Итоги конкурса подводили жюри во главе со священником отцом Виталием – настоятелем мурманского храма святого князя Владимира. Было выбрано 17 лучших работ, которые представят наш регион на международном этапе в Сергиевом Посаде.

На выставке посетители увидят пасхальные яйца и композиции, выполненные в разных техниках: конструирование, вязание, аппликация, коллаж и др.

В конкурсе приняли участие дошкольники, школьники, студенты и творческие коллективы образовательных учреждений Мурманска и области.

Выставка работает до 16 апреля.