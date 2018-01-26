Мурманский областной краеведческий музей приглашает северян на заседание Мурманского телевизионного клуба

28 января в Мурманском областном краеведческом музее состоится первое в новом году заседание Мурманского телевизионного клуба. В рамках мероприятия организаторы клуба, мурманский телепродюсер Андрей Сычёв и журналист Андрей Привалихин, представят программу «Редкие и уникальные Телепроекты».

Посетители увидят ряд короткометражных документальных авторских фильмов - работы мурманских режиссеров, которые никогда не показывали в телеэфире в силу разных причин. Организаторы клуба также подготовили для зрителей традиционный сюрприз.