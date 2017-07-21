Мурманский областной краеведческий музей привезет в г. Кировск выставку «На Мурмане снимается кино»

23 июля в Музейно-выставочном центре АО «Апатит» начнёт работу передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «На Мурмане снимается кино».

Выставка рассказывает о художественных фильмах, снимавшихся в Мурманской области в разные годы, начиная с 1920-х годов. Заполярье всегда привлекало кинематографистов суровой красотой природы, неповторимыми и разнообразными ландшафтами, долгим световым днем в весенний период и снегом, который не тает до июня месяца. С 1920-х годов в Мурманской области было снято более ста художественных фильмов, среди которых «Семеро смелых» (1936 г.), «Дорогой мой человек» (1958 г.), «Вечера на хуторе близ Диканьки (1961 г.), «Путь к причалу» (1962 г.), «Кукушка» (2002 г.), «72 метра» (2004 г.), «Левиафан» (2014 г.), «Ледокол» (2016 г.) и многие другие.

На фотографиях и информационных планшетах представлена информация о фильмах, режиссёрах и актёрах, интересных рабочих моментах съёмок. Автором фотографий является известный мурманский фотограф Лев Геннадьевич Федосеев.

Выставка будет работать до 31 августа.