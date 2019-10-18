Мурманский областной краеведческий музей продолжает показ учебных интерактивных программ о природе и истории освоения Кольского края

19 октября в Региональном детско-юношеском центре краеведения музея состоятся демонстрации учебных интерактивных программ, посвященных природе и истории Кольского края (г. Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а, III этаж). В 12.00 пройдёт показ учебной программы «Природа Мурманской области» (продолжительность – 18 минут), в 15.00 – «История Мурманска» (продолжительность – 21 минута).

Программа «Природа Мурманской области» познакомит посетителей с краткой характеристикой географического положения, климата, растительного и животного мира Кольского полуострова, а также с природоохраняемыми территориями нашего региона. Учебная программа рекомендована учащимся начальной школы.

Программа «История Мурманска» познакомит с главными этапами развития города с момента его основания до настоящего времени: предпосылки основания, Первая мировая война, основание Романова-на-Мурмане, интервенция, гражданская война, развитие Мурманска в довоенный период, Великая Отечественная война, послевоенное восстановление города, 1950-1980-е годы, кризис 1990-х годов, 2000-е годы. Учебная программа рекомендована для учащихся старших классов.

20 октября в Мурманском областном краеведческом музее состоятся демонстрации учебных интерактивных программ, посвященных истории освоения Кольского края. В 12.00 начнется показ учебной программы «История Кольского края» (продолжительность – 19 минут), в 15.00 – «История освоения и развития Арктики» (продолжительность – 23 минуты).

Программа «История Кольского края» познакомит посетителей с историей и освоением края с древнейших времен до наших дней. Она расскажет о жизни древних людей, коренном населении Кольского Севера, развитии края в период с XI по XIX вв., Кольском Заполярье в XX – начале XXI столетия. Программа рекомендована учащимся средней школы.

Программа «История освоения и развития Арктики» расскажет об основных этапах освоении Арктики человеком с древнейших времен до начала XXI века. Посетители узнают о легендарных полярниках – О.Ю. Шмидте, И.Д. Папанине, В.И. Воронине, а также о малоизвестных фактах изучения труднодоступного и опасного региона. Отдельное внимание уделено природе Арктики и ее климату. Программа рекомендована учащимся старшей школы.

После просмотра программ гости музея смогут проверить свои знания в специальном интерактивном приложении для планшетов, которое будет интересно как детям, так и взрослым посетителям.