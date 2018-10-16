Мурманский областной краеведческий музей распахнёт двери

17 октября в Мурманском областном краеведческом музее состоится День открытых дверей, приуроченный 92-летию культурного учреждения.

Мурманский областной краеведческий музей - старейший музей области - занимается комплектованием, хранением, популяризацией памятников истории и культуры Мурманской области. Работа по созданию музея в Мурманске началась в первой половине 1920-х гг. 17 октября 1926 года музей открыл свою экспозицию для посетителей. Эта дата и стала официальным днем рождения Мурманского областного краеведческого музея. На момент создания музейное собрание насчитывало 500 предметов, библиотека – более 800 книг.

В этот день для мурманчан и гостей города будут бесплатно работать стационарные экспозиции музея, рассказывающие об истории и природе края, и временные выставки.

XII выставка произведений художников Северо-Западного федерального округа «Российский Север» посвящена 80-летнему юбилею Мурманской области. Мурманский областной краеведческий музей стал одной из площадок реализации художественного проекта. Посетители увидят более 100 живописных и графических работ, созданных за последние 5 лет художниками Северо-Запада России: республик Карелия и Коми, Архангельской, Вологодской, Кировской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей и городов Санкт-Петербурга и Калининграда.

Выставка «На Севере диком» рассказывает о научно-исследовательских экспедициях Кольского Севера 1894–1895 гг. Посетители увидят фотоснимки, которые были сделаны в ходе путешествия известного российского художника К. А. Коровина и использованы им при написании картин и декоративных панно, оформлявших павильон «Крайний Север» XIV Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года в Нижнем Новгороде и Русский павильон Всемирной выставки 1900 года в Париже. Также на выставке представлено литературное наследие – рассказы и воспоминания о его жизни и работе на Мурманском берегу.

На выставке «Древние остроги Арктики» посетители познакомятся с историей трех расположенных за Полярным кругом городов – Пустозерска, Колы и Мангазеи, – которые являлись центрами освоения северных территорий России XV–XVII в. На выставке представлены бытовые предметы жителей Колы XIX – начала XX в. Материалы археологических экспедиций, датированные XVI – началом XX в., характеризуют различные стороны культуры жителей Пустозерска – занятия, одежду, религию, повседневную жизнь. Это более трехсот предметов от обуви и орудий охоты до шахматных фигур и украшений.

Выставка организована Мурманским областным краеведческим музеем (г. Мурманск), Историко-культурным и ландшафтным музеем-заповедником «Пустозерск» (г. Нарьян-Мар), Ямало-Ненецким окружным музейно-выставочным комплексом имени И.С. Шемановского (г. Салехард).

Вход свободный.