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Мурманская область. Арктика24.05.17 08:48

Мурманский областной суд не пожалел бывшего следователя - мошенника

Приговором Первомайского районного суда от 31 марта 2017 года Максим Смирнов, 1981 г.р., ранее не судимый, осуждён за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

В судебном заседании установлено, что Смирнов, являвшийся следователем Управления ФСКН России по Мурманской области, в период производства предварительного следствия по уголовному делу в отношении П. с 13 февраля по 20 марта 2016 года, сообщил П. заведомо ложные сведения о том, что за денежное вознаграждение в сумме 600 тысяч рублей, он может повлиять на вынесение в отношении П. за совершенное им преступление приговора с назначением наказания, не связанного с реальным лишением свободы, а также в дальнейшем повлиять на порядок отбывания условного наказания, принять меры к тому, чтобы сведения о привлечении П. к уголовной ответственности не сообщались по его месту работы.

Незаконные действия осужденного были пресечены в результате оперативно-розыскных мероприятий и в результате его задержания сотрудниками Управления ФСБ России по Мурманской области.

Преступными действиями Смирнова потерпевшим П. и его супруге П. причинен значительный ущерб в размере 130 тысяч рублей, а в случае доведения Смирновым преступления до конца, мог быть причинен ущерб в размере 600 тысяч рублей, что является крупным размером.

Подсудимый свою вину признал в полном объёме, уголовное дело было рассмотрено с применением особого порядка принятия судебного решения.

Вместе с тем, суд не оставил без внимания тот факт, что Смирнов совершил преступление, являясь действующим сотрудником правоохранительных органов, совершенное им преступление наносит ущерб авторитету государственной власти. За совершенное преступление Смирнову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 50 тысяч рублей, а также с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 2 года.

Адвокат осужденного обжаловал приговор суда в апелляционном порядке, полагая, что назначенное Смирнову наказание является чрезмерно суровым, просил суд не лишать его свободы, назначить наказание условно.

Мурманский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, согласился с мнением прокурора об отсутствии оснований для снижения срока назначенного наказания и назначения условного осуждения, оставил приговор без изменения, а жалобу – без удовлетворения.

Приговор суда вступил в законную силу.

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