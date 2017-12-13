Мурманский областной суд оставил без изменения базовые ставки арендной платы за пользование земельными участками

Мурманским областным судом с участием прокурора рассмотрен административный иск ОАО «Мурманскавтосервис» к Совету депутатов города Мурманска о признании не действующим и не подлежащим применению с 1 июля 2016 года приложения № 1, утвержденного решением Совета депутатов города Мурманска от 26 мая 2016 года № 26-402 (в ред. от 26.01.2017 №33-592), в части установления базовых ставок арендной платы по кодам: 4.10 «Склады и складские базы производственного назначения» и 5.6 «Мойки, станции технического обслуживания автотранспорта, шиномонтажные мастерские».

В обоснование заявленных требований административный истец, являющийся арендатором земельных участков, расположенных в границах муниципального образования город Мурманск, указал, что при установлении значений базовых ставок арендной платы органом местного самоуправления были допущены нарушения положений постановления правительства РФ от 16.07.2009 №582, имеющего большую юридическую силу, поскольку не был учтен принцип экономической обоснованности, а также нарушены требования Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Проверяя доводы административного истца, суд пришёл к выводу, что при установлении базовых ставок арендной платы по оспариваемым кодам органом местного самоуправления использована научно-исследовательская работа, которая легла в основу Методики определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования город Мурманск, утвержденной решением Совета депутатов города Мурманска от 27.11.2014 № 3-41, что и не противоречит законодательству, имеющему большую юридическую силу.

Решением Мурманского областного суда в удовлетворении административного искового заявления открытого акционерного общества «Мурманскавтосервис» к Совету депутатов города Мурманска о признании не действующим и не подлежащим применению с 1 июля 2016 года оспариваемого в части нормативного правового акта отказано.

Решение суда не вступило в законную силу .