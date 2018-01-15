Мурманский областной суд отказывает в удовлетворении кассационных жалоб на приговор по делу о крушении платформы «Кольская» и гибели 53 человек

Мурманский областной суд отказал в удовлетворении двух из трёх кассационных жалоб на приговор по делу о крушении платформы «Кольская» и гибели 53 человек. Как сообщает sud51.com, первая кассация, как сообщалось, была подана Константином Поповичем, защитником осужденного бывшего заместителя гендиректора «Арктикморнефтегазразведки» Бориса Лихвана, и отклонена 23 ноября.

Вторую кассационную жалобу подал второй осужденный по делу «Кольской» и. о. главного инженера «Арктикморнефтегазразведки» Леонид Бордзиловский. Областной суд ее также отклонил, решение было вынесено 22 декабря.

Пока остается третья жалоба, которую подал осужденный Лихван лично. Символично, что она зарегистрирована в картотеке 18 декабря, в шестую годовщину трагедии.

Напомним, в мае 2017 года Первомайский райсуд Мурманска признал Лихвана и Бордзиловского виновными по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Их приговорили к 6 годам колонии-поселения с лишением права в течение 3 лет заниматься деятельностью, связанной с морским и иным водным транспортом.

В августе это решение устояло в Мурманском областном суде.

Многочисленные потерпевшие разделились во мнении после вынесения приговора. Соратники Натальи Дмитриевой, дочери погибшего капитана Михаила Терсина, пошли по пути кассации. Единомышленники вдовы старшего механика Ильи Карташева Елены Богуш выступили за обращение в Европейский суд по правам человека.