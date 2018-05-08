Мурманский областной суд отклонил жалобу осужденного на постановление об отказе УДО

Прокуратурой Мурманской области в апелляционной инстанции - в Мурманском областном суде - принято участие в рассмотрении жалобы осужденного К., 1975 года рождения, отбывающего наказание в виде 24 лет 5 месяцев лишения свободы по приговору Мурманского областного суда от 05.11.2001 за совершение в группе лиц с особой жестокостью убийства 4 человек, один из которых был 2-х месячным ребенком, в том числе сопряженного с изнасилованием, а также за изнасилование, угрозу убийством и кражу чужого имущества.

Постановлением Кольского районного суда от 28.02.2018 осужденному было отказано в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания.

В судебном заседании осужденный, несмотря на наличие неснятого взыскания за нарушение распорядка дня, просил отменить решение суда и отпустить его на свободу.

Вместе с тем судебная коллегия по уголовным делам Мурманского областного суда согласилась с позицией государственного обвинения о том, что поведение осужденного в местах лишения свободы не являлось безупречным и он нуждается в дальнейшем отбывании наказания.