Мурманский областной театр кукол подготовил для самых маленьких зрителей новогодний спектакль

В Мурманском областном театре кукол состоялся генеральный прогон спектакля для юных мурманчан «Когда родился Дед Мороз…». Для постановки нового спектакля из Москвы были приглашены режиссер-постановщик Влад Костин и художник-постановщик Светлана Рыбина. Их первую совместную работу – спектакль «Госпожа Метелица» северяне увидели весной этого года.

Для Влада Костина спектакль «Когда родился Дед Мороз» – первый опыт создания постановки для самого маленького зрителя от 2 до 4 лет. По его словам, самых юных гостей театра хочется удивлять чем-то особенным так, чтобы удержать их внимание.

Режиссер Влад Костин не делает акцент на воспитании детей в своей постановке. Он считает, что главная задача спектакля в том, чтобы маленькие зрители сами научились понимать, где в жизни добро и зло: «Маленькие зрители организованы на восприятие большого количества картинок. Это особенность сегодняшнего дня, особенность наших детей, поэтому 26 минут действия в нашем спектакле рассчитаны на современного ребёнка. Я очень рад, что мой первый опыт работы для самого маленького зрителя превратился в такой спектакль, потому что именно простые истории очень сложно рассказывать».

Музыку к спектаклю написал заведующий музыкальной частью Мурманского областного театра кукол, композитор Петр Макаров. В спектакле заняты артисты: заслуженная артистка Российской Федерации Наталья Петрунина, Екатерина Ефремова и Иван Песнев.

Изначально по сценарию спектакль был совсем без слов. При совместной работе режиссера и мурманских артистов стало понятно, что некоторые реплики в постановке все-таки должны быть. «Мы сочиняли текст в этом спектакле по мере необходимости. Наша самая первая задача была в том, чтобы познакомить нашего зрителя с этими удивительными персонажами с помощью действия, превращений, минимального количества слов. Без реплик эта история не может состояться, и именно эти слова придумывали сами артисты»,– рассказал режиссер Влад Костин.

Премьера спектакля «Когда родился Дед Мороз…» состоится 21 декабря в 15.00 в Мурманском областном театре кукол.

В настоящее время специально для областного театра кукол Влад Костин создает сценарий другого спектакля и немного раскрывает секреты: «В первую очередь спектакль должен быть музыкальным, во-вторых, в спектакле будет возможность выхода на любую площадку, что очень кстати придется, когда Мурманский областной театр кукол вновь поедет на очередные гастроли. В будущей постановке мы хотим поговорить с нашим зрителем о том, что такое радость, и были бы очень благодарны, если бы наш зритель писал в театр, что такое радость в его понимании, а с помощью русской народной сказки и нашего зрителя мы постараемся придумать спектакль, который бы ответил нам на этот вопрос».