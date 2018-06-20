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Мурманская область. Арктика20.06.18 13:36

Мурманский областной театр кукол получил Гран-при V Международного театрального фестиваля для детей и юношества «Тарарам»

В городе Котлас Архангельской области завершился V Международный театральный фестиваль для детей и юношества «Тарарам», который проходил с 12 по 19 июня 2018 года. Организаторы – Котласский драматический театр совместно с Домом деда Мороза (город Великий Устюг).

По итогам фестиваля Мурманский областной театр кукол награжден Гран-при V Международного театрального фестиваля для детей и юношества «Тарарам» за спектакль «Невезучая курица» по мотивам сказки Г. Фаллады (режиссер – Светлана Дорожко, художник – Ольга Устюгова) и Дипломом «За режиссерскую фантазийность, художественную фееричность и актерскую эксцентричность».

В фестивале приняли участие театры из Архангельской, Мурманской, Ярославской, Московской, Вологодской, Тверской и Нижегородской областей, республики Коми и Армении.

Фестиваль – это не только показ спектаклей, но и насыщенные экскурсии и познавательные мастер-классы. Артисты из Мурманска встретились с Лётиным Вячеславом Александровичем, который провел мастер-класс для гостей фестиваля на тему «Смотреть и писать: спектакль как предмет театральной рецензии».

Мурманский областной театр кукол на фестивале представил спектакли «Невезучая курица» и «Красная шапочка».

«Невезучая курица» – спектакль, созданный по сказке известного немецкого писателя Ганса Фаллады. Это яркое, живое, буффонадное представление, которое рекомендуется посетить всей семьей! Режиссер - постановщик: Светлана Дорожко, Художник-постановщик: Ольга Устюгова, Композитор: Петр Макаров. Премьера спектакля состоялась на мурманской сцене 25 марта 2012 года.

В спектакле заняты артисты: Екатерина Ефремова, Денис Дмитриев, Иван Песнев.

Спектакль «Красная шапочка» на мурманской сцене проходил во время новогодней кампании 2017-2018 года. Режиссёр-постановщик: заслуженный деятель искусств РФ Николай Боровков, Художник-постановщик: Ольга Преснякова, Композитор: Петр Макаров. Премьера состоялась 22 декабря 2016 года.

Спектакль интерактивный, предназначен для самых маленьких. Юные зрители принимают в нем непосредственное участие, что помогает детям гораздо глубже понять смысл сказки и все те уроки, которые она нам преподносит.

В спектакле заняты артисты: заслуженная артистка РФ Наталья Петрунина, Сергей Репин.

Стоит отметить, что Мурманский областной театр кукол не впервые принимает участие в Международном театральном фестивале для детей и юношества «Тарарам». В 2016 году артисты театра показали в Котласе спектакль «Королевские зайцы». Постановка одержала победу в номинации «Лучший спектакль фестиваля по мнению детского жюри».

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