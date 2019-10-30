Мурманский областной театр кукол получил высшую награду IV Международного фестиваля театров кукол «В гостях у Мойдыся»

С 19 по 26 октября в Сыктывкаре проходил IV Международный фестиваль театров кукол «В гостях у Мойдыся». В фестивале приняли участие 8 театров кукол из России и стран СНГ.

Всего состоялось 27 показов спектаклей, которые жюри оценивало в 12 номинациях. Спектакль мурманчан «Дюймовочка» получил высшую награду фестиваля – Диплом «За лучший спектакль» и был очень тепло встречен юными зрителями.

Спектакль «Дюймовочка» поставлен по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена режиссером Светланой Озерской (г. Санкт-Петербург). Художник-постановщик – Андрей Запорожский, Художник-аниматор – Юрий Мокиенко (г. Санкт-Петербург), музыку к спектаклю написал мурманский композитор Петр Макаров. В спектакле использованы элементы на уровне современной компьютерной графики, теневые куклы, а также неожиданные сценические приемы. Все это позволяет увидеть постановку с новой, необычной стороны и насладиться эстетикой сказочного мира.

Работу мурманских кукольников на фестивале оценивало профессиональное жюри: президент и директор Международного фестиваля КукART Давид Бурман, руководитель лаборатории фигуративного театра (г. Санкт-Петербург) Олеся Кренская, а также театральный критик, заместитель директора уфимского Татарского государственного театра «Нур», заслуженный деятель искусств Республики Башкортстан Дина Давлетшина.