Мурманский областной театр кукол приглашает на спектакль «Горькая память войны»

4 мая в 10.30 состоится показ спектакля «Горькая память войны», посвященный памяти Великой Победы (г. Мурманск, ул. С. Перовской, 21 А, Мурманский областной театр кукол).

В основу пьесы легли архивные материалы – письма детей, прошедших через весь ужас войны. Вместе с ними мы переживаем страх, боль, превозмогаем горе и потери. Но также мечтаем, смеемся, поем и верим в победу!

В устах героев спектакля воспоминания обретают вторую жизнь, заставляя зрителей взглянуть на нынешний мир другими глазами.

Спектакль станет часом осознания, почтения, важным уроком для всех граждан Великой страны.

Режиссер-постановщик: Народная артистка РФ Тамара Волынкина

Художник-сценограф: Народная артистка РФ Тамара Волынкина

Музыкальное оформление: Петр Макаров

В спектакле заняты: заслуженная артистка РФ Наталья Петрунина, артисты Сергей Репин, Тамара Лашина, Денис Дмитриев, Денис Савельев, Дарья Захарова.

Расписание спектакля:

4 мая в 10.30 и 13.00

5 мая в 10.30 и 13.00

6 мая в 12.00 и 14.30