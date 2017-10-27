Мурманский областной театр кукол стал лауреатом III международного фестиваля «В гостях у Мойдыся»

С 14 по 22 октября в городе Сыктывкар прошёл III Международный фестиваль театров кукол «В гостях у Мойдыся». В фестивале приняли участие 12 театров кукол, из них 10 театров из России, а также гости из Армении и Белоруссии.

Мурманский областной театр кукол представил на фестивале спектакль «Сказки бабушки Зимы» по мотивам румынской сказки в переводе Нонны Слепаковой. Режиссер спектакля – Никита Шмитько (г. Санкт-Петербург), художник – Андрей Запорожский (г. Санкт-Петербург), музыку к спектаклю написал мурманский композитор Петр Макаров.

Всю зиму бабушка вяжет детям сказки в своей комнате, сидя у волшебного шкафа. Главные герои ее сказки – маленькие Снеговички. Они отправились на поиски Солнышка. Зачем они пошли к Солнышку, и что произошло с ними в пути, можно узнать только придя в гости к Бабушке Зиме. Это история об альтруизме, смелости, взаимопомощи и, конечно же, о дружбе.

Летучая мышь, сова, рыжая веселая белочка, милый зайка, волчонок – далеко не все герои волшебной сказки, пронизанной рождественским настроением и предвкушением чуда.

Спектакль мурманских артистов был очень тепло встречен юными зрителями города Сыктывкара.

Работы кукольников на фестивале также оценивало профессиональное жюри, в составе которого выступили: президент и директор Международного фестиваля КукART Давид Бурман, кандидат искусствоведения, заведующая сектором фольклора Российского государственного института сценических искусств Анна Некрылова (г. Санкт-Петербург), а также театральный критик заслуженный работник культуры Российской Федерации Вера Морозова (г. Сыктывкар).

Театр кукол из Мурманска стал лауреатом фестиваля в номинации «За вклад в копилку кукольных идей».