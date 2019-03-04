Мурманский областной театр кукол стал участником федеральной программы «Большие гастроли»

В этом году Мурманский областной театр кукол в рамках программы «Большие гастроли — для детей и молодежи 2019» обменяется творческим опытом с Костромским областным театром кукол.

С 20 по 23 июня в Костроме мурманчане покажут спектакли «Сказки бабушки Зимы», «Пряничный человечек» и «Всё кувырком».

А уже с 7 по 10 ноября ответный визит в столицу Заполярья нанесут артисты из Костромы со спектаклями «Не ёжик», «Котёнок по имени Гав» и «Чудо-зонтик».

Напомним, что в 2018 году наш театр уже принимал участие в этой программе. В октябре состоялись обменные гастроли с Академическим театром драмы им. Виктора Савина (г. Сыктывкар), которые прошли с большим успехом.