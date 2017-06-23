Мурманский областной театр кукол завершает 84-й театральный сезон

25 июня в 11.30 в Мурманском областном театре кукол состоится торжественное закрытие 84-го театрального сезона.

Юные зрители вместе с артистами театра будут запускать в небо воздушные шары, а также рисовать любимых героев спектаклей. В этот день в театр кукол прилетят настоящие инопланетяне, которые вместе с маленькими северянами отправятся смотреть последний спектакль уходящего сезона «Королевские зайцы», а после – торжественно закроют театр на импровизированный замок.