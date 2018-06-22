Мурманский областной театр кукол завершает юбилейный театральный сезон

24 июня в 11.30 в Мурманском областном театре кукол состоится торжественное закрытие 85-го, юбилейного, театрального сезона. Юные зрители вместе с артистами театра будут запускать в небо воздушные шары, а также рисовать любимых героев спектаклей.

В этот день маленькие северяне отправятся смотреть последний спектакль уходящего сезона – «Летающий диван», а затем торжественно закроют театр на импровизированный замок.

В этом сезоне репертуар театра пополнили пять новых постановок. Первым стал спектакль по мотивам саамских сказок «Маленькая дочь Солнца» (режиссер Екатерина Ефремова, художник Ольга Преснякова). Именно с этим спектаклем артисты театра гастролировали по самым удаленным уголкам Заполярья – Краснощелье, Островной и другим населенным пунктам Мурманской области. Гастроли прошли при финансовой поддержке, полученной от гранта Президента РФ.

Затем состоялись премьеры спектаклей новогодней кампании. Для детей от 2-х до 4-х лет спектакль «Когда родился Дед Мороз» поставил режиссер Влад Костин (художник-постановщик Светлана Рыбина, Москва). Для создания спектакля «Умка» для детей от 4-х лет в Мурманск приехали из Санкт-Петербурга режиссер Петр Васильев и художник Алевтина Торик.

В марте 2018 года в театре состоялась премьера спектакля «Ангелочек» (режиссер Дмитрий Шишанов, художник-постановщик Валентин Викторов, Пенза).

Петр Васильев полюбился мурманскому зрителю и был снова приглашен в столицу Заполярья для постановки спектакля «Плотник Андерсен и Рождественский гном». Премьера состоялась 17 мая 2018 года. Спектакль будет показан в рамках новогодней кампании 2018-2019 года в городах Мурманской области.

Мурманский областной театр кукол в 85-м театральном сезоне стал обладателем гранта губернатора Мурманской области и продолжил получать финансовую поддержу от партии «Единая Россия». В рамках партийного проекта «Культура малой родины» федеральный и областной бюджеты в этом году выделили областному театру кукол 1 миллион 900 тысяч рублей на постановку новых спектаклей. Две премьеры уже состоялись: первая – спектакль «Ангелочек», вторая – «Плотник Андерсен и Рождественский гном». В конце года юных северян ждут еще две увлекательные истории про слона Хортона и Муху-Цокотуху.

Уходящий театральный сезон был насыщен гастрольной деятельностью. Осенью Мурманский областной театр кукол провел разнообразные гастроли по самым дальним уголкам Заполярья в рамках проекта «Саамские сказки детям Севера» при поддержке Президента РФ. Финансовая поддержка позволила значительно расширить географию гастрольной деятельности нашего театра, укрепить и наладить не только профессиональные, но и дружеские связи с сельскими и поселковыми учреждениями культуры, а также увеличить зрительскую аудиторию театра.

В октябре артисты театра отправились на III Международный фестиваль театров кукол «В гостях у Мойдыся», который проходил в Сыктывкаре, и показали там спектакль «Сказки бабушки Зимы». Театр кукол из Мурманска стал лауреатом фестиваля в номинации «За вклад в копилку кукольных идей».

В апреле театр гастролировал со спектаклем «Невезучая курица» в Никеле, Заполярном, Гаджиево и Междуречье.

В рамках празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в театре показывался спектакль «Горькая память войны».

В апреле текущего года состоялись обменные гастроли Мурманского областного тетра кукол и Тамбовского государственного театра кукол. Тамбовские артисты показали мурманчанам спектакли «Жуча» и «Красная шапочка». В Тамбов труппа областного театра кукол привезла детские спектакли «Королевские зайцы» и «Красная шапочка».

В июне артисты Мурманского областного театра кукол отправились на V Международный театральный фестиваль для детей и юношества «Тарарам» в город Котлас. Мурманские кукольники на фестивале представили спектакли «Невезучая курица» и «Красная шапочка».

В Мурманском областном краеведческом музее открылась выставка «Театр на краю Земли», посвященная 85-летию театра кукол. На выставке представлены уникальные экспонаты – действующие и исторические афиши театра, современные костюмы артистов, куклы и часть декораций спектаклей последних лет и текущего репертуара. Акцент выставки сделан на театр сегодняшнего дня. Особыми экспонатами выставки стали куклы 30-40-х годов прошлого века.

86-й театральный сезон станет не менее значимым и интересным для театра и его зрителей. Театр откроет свои двери 15 сентября, а приобрести билеты на предстоящие спектакли можно будет с 20 августа.

В августе 2018 года театру исполняется 85 лет. В этот год мурманчан ждет множество праздничных мероприятий, посвященных юбилею театра.